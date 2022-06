Nell'agenda settimanale della dirigenza della Juventus c'è anche un incontro con il Genoa per discutere del futuro di Andrea Cambiaso.



L'esterno ligure è stato indicato da Max Allegri come uno dei possibili rinforzi in virtù di diverse caratteristiche che stanno ingolosendo i bianconeri, quali la giovane età, un prezzo relativamente basso (vista la scadenza del suo contratto con il Grifone fissata al 30 giugno 2023), la capacità di esibirsi su entrambe le corsie esterne.



Ovviamente il giocatore sarebbe entusiasta di trasferirsi a Vinovo e anche l stesso Genoa non disdegnerebbe l'ipotesi di lasciar partire il ragazzo esorcizzando il pericolo di perderlo a zero tra un anno. L'ostacolo più alla trattativa è tuttavia rappresentato dalla concorrenza.



Cambiaso è da tempo finito nel mirino dell'Inter che da mesi ne segue le tracce. I nerazzurri però non hanno ancora chiuso l'operazione, probabilmente perché convinti di poter abbassare le richieste del Genoa che per il suo gioiello spara alto, avvicinandosi ai 10 milioni di euro. Valutazione giustificata dall'irruzione della Juve, oltre che dal pressing da tempo portato anche dal Bologna.