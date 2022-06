Formalmente sarebbe un arrivederci. Ma a leggere le parole del diretto interessato il saluto dial Genoa suona quasi più come un addio.Prima di lasciare la Liguria per accasarsi in Lombardia, dove lo attende la neopromossa Cremonese, il difensore messicano ha postato questo messaggio sul proprio profilo Instagram: “, club che mi ha dato l’opportunità di realizzare il mio sogno europeo, una squadra storica e una grande tifoseria.. Grazie di tutto Genoa“.La formula dell'operazione portata a termine tra rossoblù e grigiorossi prevede uncon la possibilità per questi ultimi di riscattare a fine stagione l'intera proprietà di Vasquez versando 10 milioni nelle casse del Grifone.