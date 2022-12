Nel mercato bisogna essere d'accordo in tre, a volte pure in più parti. Ecco perché il primo assalto concreto incassato dalla Juve per Weston McKennie si è risolto con un nulla di fatto: non cambiano le ambizioni dell'americano, così come aveva rifiutato in passato club di Premier di seconda o terza fascia (vedi Aston Villa), così ha respinto la ricca proposta del Bournemouth. Diverso sarebbe se si concretizzasse l'interesse di Chelsea o Borussia Dortmund...