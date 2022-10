Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Antonio Conte sta spingendo con la proprietà del Tottenham per esercitare in anticipo il riscatto del cartellino di Dejan Kulusevski. Il riscatto, che scatterà in automatico alla 20esima partita da 45 minuti o in caso di qualificazione alla prossima Champions frutterà alla Juve 35 milioni.