Le carte ormai sono tutte scoperte o quasi. La trattativa è iniziata. E la Juve vuole vederci chiaro nel minor tempo possibile.. Nello Juve-pensiero sarebbe dovuto essere il vero capitan-futuro, nei fatti nemmeno questo status ha convinto De Ligt dopo tre stagioni così così. Così tra maggio e giugno ha consolidato quei ragionamenti avviati da tempo, già da quando sul finire del 2021 aveva allertato il club bianconero attraverso il team Raiola che comunque avrebbe valutato con attenzione il mercato, ecco perché una clausola rescissoria ribassata avrebbe aiutato l'ipotesi del prolungamento ma non rimandandone l'attivazione di una stagione.: con Tony Rudiger e Andreas Christensen in partenza, Thomas Tuchel ha sempre messo in cima alla lista dei desideri proprio De Ligt. La fase del complicato e delicato, per mille motivi, passaggio di proprietà ha solo rallentato ma non bloccato la strategia del Chelsea. Che ora stringe.si parte dalla valutazione della clausola rescissoria da 120-125 milioni, si resta rigidi nella posizione di non voler scendere comunque sotto le tre cifre. E il Chelsea, che pure avvicina altri colpi (oltre a Sterling c'è Aké in arrivo dal City) perché il solo De Ligt comunque non basterebbe, alza la posta.una base diversa da quella paventata ancora pochi giorni fa, ma che non basta ancora per ottenere il sì dei bianconeri.