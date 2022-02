Un’assenza importante, quella dell’argentino, per Massimiliano Allegri. Paulo in determinate notti ha regalato magie che sono rimaste impresse nella mente dei tifosi bianconeri. Che sperano di viverne altre insieme nella prossima stagione.. Almeno lo scoglio burocratico relativo al rappresentante argentino è stato superato conLa dirigenza bianconera sta giocando due partite in questa trattativa:L’idea sarebbe quella di accontentare la Joya conA patto che il suo agente decida di rinunciare a una fetta consistente delle commissioni richieste.