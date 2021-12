Tutte le volte che le strade di Sinisae dellasi incontrano sul campo non possono che tornare alla mente tutte le volte che le strade di Sinisa Mihajlovic e la Juve si sono sfiorate per avviare un progetto comune. Perché, anche se in molti hanno derubricato l'interesse della Juve per il tecnico serbo alla voce gossip di mercato,