"Sbarca, ma il tifo protesta per i biglietti": questo il titolo del Corriere di Torino, che si concentra sull'arrivo di Ronaldo in città previsto per oggi. Tra i molti supporters fuori dai cancelli mancheranno i più caldi, ossia quelli appartenenti ai gruppi organizzati della Curva Sud. Quest'ultima ha comunicato ufficialmente la propria decisione di protestare contro il caro abbonamenti e il caro biglietti, non partecipando alla classica amichevole "in famiglia" del 12 agosto e al primo match di campionato a Verona contro il Chievo.