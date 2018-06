Magnifica notizia in casa Juventus. C'è un'altra squadra bianconera campione d'Italia in questa meravigliosa stagione. Il racconto sul sito del club:



"Una splendida prima volta.



Juventus for Special, all'anno di esordio nel campionato "Quarta Categoria", si è laureato Campione d'Italia.



E' accaduto proprio nella giornata di oggi, presso il centro sportivo di Ponte Lambro (CO), dove i bianconeri hanno battuto col netto punteggio di 5-0 il Milan for Special aggiudicandosi così lo Scudetto di questa stagione.



Quarta categoria” è il torneo di calcio a 7 dedicato esclusivamente ai ragazzi con disabilità cognitive e relazionali, nato a gennaio 2017 grazie al protocollo d'intesa tra Centro Sportivo Italiano e FIGC e alla collaborazione di AIAC, AIA, AIC, Lega serie A, Lega serie B, Lega Pro, Lnd, Figc e Csi.



L'edizione 2017/18 ha così un vincitore: la Juventus!".