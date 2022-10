A pochi minuti dalla sfida con il Maccabi Haifa, l'ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha commentato così il momento negativo dei bianconeri: "Inutile nascondere che è una gara molto importante per noi - ha detto a Sky - Abbiamo un solo risultato utile, dobbiamo vincere. Allegri? Fiducia assoluta a Max. Ho già detto che bisogna evitare le scelte emozionali, serve analizzare un problema alla volta e trovare soluzioni tutti insieme. Cercare un colpevole a tutti i costi è sbagliato; per la società e per il futuro".



"Sabato avremo il derby col Torino, un'altra sfida importante; ma dobbiamo pensare una partita alla volta per uscire da questo momento. La gara di stasera è fondamentale, così come lo è ritrovare lo spirito Juve. L'assenza di Pogba e Chiesa pesano molto, moltissimo; ma non deve essere nel nostro dna lasciar passare il tempo e aspettare che arrivi la pausa. Dobbiamo spingere fino alla sosta, non aspettare che finisca".