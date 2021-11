Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto a Infinity prima della sfida di Champions League con lo Zenit: "Il ritiro è una decisione della Juventus che arriva da dirigenza, allenatore e giocatori. Mai come in questo momento bisogna essere uniti. Stasera abbiamo una partita da giocare e dobbiamo fare bene, poi guarderemo avanti. Siamo tutti molto concentrati su quello che dobbiamo fare, ognuno nei ruoli che gli competono: noi facciamo gli amministratori, il mister fa il mister e i giocatori i giocatori, tutti guardiamo avanti con la volontà di fare bene. Paura? Sono tutti professionisti e non credo che ci sia: se c'è va messa da parte, può esserci nervosismo all'inizio, ma poi va allontanato e bisogna pensare solo a giocare".



DYBALA - Chiusura sul rinnovo di Dybala: "Con Paulo i rapporti sono ottimi, serenissimi e quindi al momento giusto avrete notizie".