La Juventus sorride in UEFA Youth League, l'Atalanta no. I bianconeri superano 4-2 lo Zenit e hanno l'aritmetica certezza del passaggio del turo: Iling, Mulazzi e Chibozo archiviano la pratica già nel primo tempo, Belokhonov prova a riaprirla a mezz'ora dalla fine ma all'84' Maressa segna la rete della tranquillità. Discorso diverso per i bergamaschi, sconfitti in casa dal Manchester United: Shoretire ed Elanga regalano la vittoria ai Red Devils, non basta il rigore di Renault prima dell'intervallo per riaprire il discorso. Con soli 3 punti conquistati finora e 6 punti di svantaggio proprio dallo United, l'Atalanta è a un passo dall'eliminazione.





Gruppo H

Juventus-Zenit 4-2

16' rigore Iling (J), 31' Mulazzi (J); 44' Chibozo (J), 61' Belokhonov (Z), 84' Maressa (J), 87' Khvastukhin (Z).



Classifica: 10 Juventus, 9 Chelsea, 3 Zenit, 1 Malmoe.



Gruppo F

Atalanta-Manchester United 1-2

8' Shoretire (M), 23' Elanga (M), 37' rigore Renault (A).



Classifica: 10 Villarreal, 9 Manchester United, 3 Atalanta, 1 Young Boys.