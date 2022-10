A pochi minuti da Benfica-Juve, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato a Mediaset.



"Plusvalenze? Come spesso succede in Italia, i processi si fanno prima sui media e poi nelle sedi adeguate. A seguito della comunicazione della Procura di Torino c'è stata una comunicazione nostra che ha chiarito la posizione. Già in un'altra occasione ho detto che rispettiamo tutti ma vogliamo essere rispettati".



"Qui vogliamo vincere. Non abbiamo fatto tre ore di aereo per venire a scherzare. Abbiamo sei uomini che mancano ma non deve essere una scusa per chi va in campo ma un motivo in più per giocarcela fino in fondo".



"Parlo da juventino e non da amministratore delegato. Siamo qui tutti attorno alla squadra, il nostro impegno è massimo, siamo vicini ai ragazzi ma altrettanto i ragazzi devono meritare di vestire la maglia della Juventus".



"Oggi siamo in seconda fila ma se hai una buona strategia puoi arrivare davanti a fine gara. Si combatte fino all'ultima curva dell'ultimo giro. Mi aspetto che anche qua che la squadra combatta fino all'ultimo minuto".



"Ad Haifa abbiamo richiamato tutti quanti alle proprie responsabilità, ci siamo uniti guardando avanti e cercando di fare il meglio".