, pur ribadendo la volontà e la necessità di rimandare l'appuntamento per firma e annuncio, ora programmabili verso febbraio e non prima salvo sorprese. Così se finora l'ultimo passaggio, comunque decisivo, non è stato possibile a causa di queiperché gennaio sarà un mese troppo importante tra impegni di campo e sul mercato. Proprio Antun rientrerà in Italia in zona Supercoppa, poi aspetterà la chiamata.: Paulo fin qui non ha mai voluto prendere in considerazione alternative alla Juve, ma se si presentasse qualcuno in grado di stuzzicarne la fantasia con una proposta migliore di quella bianconera, alla Continassa non parteciperebbero a rilanci di alcun tipo.Ed è quello che oggi è stato ribadito dalla Juve ad Antun nel messaggio da recapitare allo stesso Dybala: ora è il club a prendere tempo assumendosi le responsabilità del caso dopo aver comunque atteso a lungo che l'agente argentino fosse pronto. MaAspettando di guardare avanti, basta poi riavvolgere il nastro per riepilogare i passaggi chiave del contratto che (prima o poi) verrà firmato da Dybala: il numero 10 è pronto a diventare capitan futuro della Juve di cui sarà anche il leader tecnico, legandosi ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio da 8 milioni netti più 2 di bonus che nel tempo se raggiunti potranno essere accorpati alla parte fissa.