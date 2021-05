Maurizio Arrivabene è in pole position per essere il nuovo amministratore delegato della Juventus. La nomina del nuovo ad sarà ufficializzata nei prossimi giorni: Arrivabene, direttore generale della gestione sportiva e team principal della Ferrari dal 2014 al 2019, fa già parte del consiglio di amministrazione del club bianconero dal 2012 ed è l'assoluto favorito per la posizione.



CONTINUA LA RIVOLUZIONE - Come vi ha raccontato negli scorsi giorni Calciomercato.com, prosegue così la rivoluzione nel club bianconero: dopo gli addii di Fabio Paratici e Andrea Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri, Il nuovo ad affiancherà Federico Cherubini, promosso nuovo responsabile dell'area sportiva.