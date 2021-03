La Juve in questa stagione ha perso cinque partite tra campionato e Champions. Dal Barcellona al Porto, passando per Fiorentina, Inter e Napoli, hanno tutte delle costanti: l'approccio sbagliato e... l'assenza di Arthur, eccezion fatta per i 7 minuti finali della gara persa in casa contro il Barcellona. Il brasiliano è l'assicurazione sul futuro bianconero e per Andrea Pirlo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.