La Juventus torna sul mercato per un centrocampista. Nel mirino c'è l'argentino del PSG, Leandro Paredes. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, prima però i dirigenti bianconeri devono piazzare in uscita Arthur. Il brasiliano ex Barcellona è stato richiesto dal Valencia di Gattuso, invece Rabiot e McKennie restano a Torino.