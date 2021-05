Un anno dopo, lo scambio col Barcellona ha scontentato tutti. I bilanci forse sulla carta han saputo rifiatare grazie alle maxi plsuvalenze, ma Miralemha fallito in blaugrana e Arthur ha deluso tutto in bianconero. Atteso per mezza stagione, poi salito in cattedra e quasi diventato imprescindibile, infine sparito dai radar tra infortuni e atteggiamenti non da Juve dentro e fuori dal campo: il bilancio del brasiliano è questo. Dalla sua resta il fatto che storicamente è dura per uno straniero imporsi subito alla Juve, l'età gli garantisce una lunga carriera e le qualità restano innegabili. Però se non ci fossero di mezzo delle cifre fuori mercato come quelli messe a bilancio la scorsa estatela cessione di Arthur sarebbe già un argomento di grande attualità. Quelle cifre però ci sono e complicano l'ipotesi della separazione. Che però non va esclusa a priori.. E uno spiraglio in queste settimane è arrivato, quello sull'asse Torino-Parigi. Perché il centrocampista brasiliano, al netto di un rendimento deludante tra Juve e Barcellona, resta unche ne conosce potenziale e si dice convinto di poterlo fare esprimere al meglio.e al momento opportuno potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più, con la Juve che aprirebbe a un nuovo scambio. È presto. Ma uno spiraglio sembra proprio possa aprirsi.