Il primo colpo della Juventus 2020/2021 è sempre più vicino a iniziare a respirare l'atmosfera di casa bianconera. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, Arthur ha fatto sapere al Barcellona di essere pronto a fare rientro in Spagna nelle prossime ore, dopo l'insubordinazione dei giorni scorsi e la scelta di trattenersi in Brasile nonostante il club sia atteso sabato da una gara decisiva per il cammino in Champions League contro il Napoli. Una decisione quella del giocatore che aveva mandato su tutte le furie gli stati maggiori del club catalano, il presidente Bartomeu in testa.



VIA SUBITO - Ma dietro il cambio di rotta di Arthur - secondo quanto ricostruisce la stampa spagnola - c'è la volontà di raggiungere a stretto giro di posta un accordo col Barcellona per rescindere anticipatamente il contratto che ancora lo lega fino al termine della stagione, rinunciando dunque a prendere parte ai prossimi impegni della squadra di Setién. L'ex Gremio non ha mai nascosto di non aver gradito le pressioni subite dai catalani per accettare il passaggio alla Juve in cambio di Pjanic ed era da tempo in rotta con l'ambiente. Già nei prossimi giorni potrebbe materializzarsi il suo sbarco a Torino per iniziare a prendere confidenza con la sua nuova città e con i colori bianconeri.