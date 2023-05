Il centrocampista brasiliano Arthur Melo tornerà alla Juventus al termine di questa stagione, magari in attesa di una nuova destinazione. Questo il messaggio social con cui il brasiliano ha annunciato la fine della sua esperienza al Liverpool:



"Con la fine del mio contratto col Liverpool, mi piacerebbe ringraziare tutti (allenatori, giocatori e staff) per il supporto durante la stagione. Voglio farvi sapere che avrò eterna gratitudine per il club. I tifosi sono indubbiamente fra i più incredibili del mondo. L'emozione di una partita ad Anfield è veramente impressionante. Infine voglio ringraziare l'intera comunità di Liverpool e la regione per aver accolto la mia famiglia negli ultimi mesi. Avrò sempre bei ricordi dei giorni vissuti qua. Buona fortuna per il futuro".