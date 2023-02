L'allenamento di rifinitura pre, quello delle scelte, è iniziato alle 12 alla Continassa. Con due segnali preziosi, ma non definitivi in attesa delle convocazioni, lanciati durante il riscaldamento aperto ai media. Che comincia con un grande assente almeno in questa fase:segnale di come in questo momento i dolori siano passati, solo al termine dell'allenamento Max Allegri deciderà se convocarlo già per la trasferta di Europa League o se lasciarlo a Torino ad aumentare i carichi in vista del derby di martedì sera.