Un obiettivo concreto. Nicolò Zaniolo è tornato prepotentemente nel mirino della Juventus, che ha messo il suo nome in cima alla lista dei desideri per giugno. Il centrocampista offensivo della Roma, che nelle ultime uscite ha giocato da seconda punta accanto ad Abraham, ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non ha ricevuto segnali sul rinnovo, motivo per il quale si sta guardando intorno. Vederlo in giallorosso la prossima stagione non è scontato, come dichiarato a inizio mese dal direttore sportivo Tiago Pinto: "Non posso garantire, né io né nessun altro, che Zaniolo resterà il prossimo anno".



MCKENNIE - La Roma non ha messo in vendita Zaniolo ma senza un prolungamento potrebbe decidere di valutare offerte in estate. Compresa quella della Juve, che considera Zaniolo in linea con i parametri sportivi (giovane, di talento, funzionale) ed economici (guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione). La chiave nella trattativa, secondo Tuttosport, potrebbe essere Weston McKennie, texano come i Friedkin, profilo molto gradito da Mourinho. Al momento solo ipotesi, che tra qualche settimana potrebbe diventare qualcosa di concreto.