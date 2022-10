Un gol al Maccabi per mettersi alle spalle tutti i cattivi pensieri che lo hanno accompagnato in questo avvio di stagione. Vlahovic ha risposto alla sua maniera alle tante critiche che gli erano arrivate nelle scorse settimane quando la Juve era caduta sul campo del Monza.Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un forte interesse del Bayer Monaco per Vlahovic che potrebbe trasformarsi presto in una vera e propria trattativa.Reale l’interesse di Chelsea e Psg ma per il club bianconero Dušan non é in vendita.