I rapporti tra la Juventus e Mino Raiola continuano ad essere proficui e dopo gli affari Pogba e Matuidi le due parti preparano un nuovo colpo di mercato. Come anticipato da Calciomercato.com la Juve e l'agente italo olandese stanno parlando anche di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax che costa 50 milioni di euro. Raiola non ne detiene ancora la procura ma sta cercando di creare un asse tra i Lancieri e la Juve per cercare di far approdare il giovane olandese a Torino.