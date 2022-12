Il giorno dell'ultima assemblea degli azionisti presieduta da Andrea Agnelli è arrivato, quella chiamata ad approvare il tormentato bilancio 2021/2022. Già in agenda la prossima assemblea, quella del 18 gennaio che dovrà nominare il nuovo CdA della Juventus. Apre l'assemblea Massimo Della Ragione. Poi arriva il messaggio di Agnelli: "Non è stata una decisione facile quella di rimettere il mandato da presidente. Mi sono sempre impegnato al massimo e sono stati anni straordinari. Al tempo stesso è stata una decisione che ho assunto in modo del tutto convinto e in piena serenità, sulle motivazioni non mi dilungo perché sono note a tutti. I rilievi che sono stati emessi nei nostri confronti non sono giustificati, ciò nonostante la società dovrà continuare a lavorare per dimostrare in ogni sede la buonafede del nostro operato. Per questo ho ritenuto necessario fare un passo indietro. Juventus quindi viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine"



Seguono aggiornamenti