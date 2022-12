All' Assemblea degli azionisti della Juventus , è intervenuto anche l'ad uscente. Di particolare interesse, la sua spiegazione sulla rinuncia del club al rinnovo del contratto di(poi finito alla Roma a parametro zero), per puntare su"Le condizioni chieste da Dybala erano considerate onerose e impegnavano il club su un piano pluriennale. L’opportunità di ingaggiare un calciatore come Di Maria, che ha dimostrato il suo valore anche nell’ultimo Mondiale, era di prenderlo per un anno. Lui doveva rappresentare e fare da mentore per i giovani, i Fagioli e i Miretti. L'abbiamo ritenuto importante"."Al venir meno delle restrizioni sono riprese come tutti gli anni le amichevoli internazionali. Ottima opportunità per l’area delle revenue e danno esposizione a livello globale. Il nostro club è italiano ma si posiziona a livello globale"."La Juve parteciperà alla eSerie A, squadra in collaborazione con Dsyre, con escursioni nel mondo della moda e del design".