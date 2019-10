Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United, voglioso di tornare a Torino per vestire la maglia della Juventus. Anche perché, come scrive il Daily Star, sulla panchina del Real Madrid, altro club interessato al centrocampista francese, resta sempre l'ombra di José Mourinho: ottimo rapporto con Florentino, pessimo con Pogba. E il presidente delle Merengues non disdegnerebbe il ritorno del portoghese in caso di addio di Zidane.