Juventus e Atalanta si sono sfidate ieri sul campo dell'Allianz Stadium, con la vittoria della Dea per 1-0. Ma secondo Tuttosport questi due club sono pronti a sfidarsi anche sul mercato, per due talenti di casa nostra: il centravanti Lorenzo Lucca, sul quale però ha messo gli occhi mezza Italia e pure qualcuno all'estero; e il difensore del Frosinone Federico Gatti, ex vivaio Toro proprio come Lucca. Nel caso lo prenda la Juve, Gatti andrebbe poi in prestito in un'altra squadra di Serie A.