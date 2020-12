Fa tutto la Juve: gioca, spreca, segna, regala il pareggio, spreca ancora tutto. E contro l'Atalanta, tutti questi errori, vengono puniti. Partita strana, Morata poteva segnare almeno tre gol e si ritrova a bocca asciutta, Ronaldo spreca pure un rigore, alla fine sono Gollini e Szczesny i migliori in campo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.il copione prevede sempre una grande parata sull'1-0, arriva anche questa volta su Zapata, nelle uscite basse è quanto di meglio ci sia al mondo in questo momento. Il tiro di Freuler è centrale, poteva fare di più. E torna super sul colpo di testa di Romero.forse avrebbe avuto bisogno di rifiatare anche lui, sbaglia tanto e in zone delicate del campo.: il duello con Zapata lo vede uscire quasi sempre vincitore, anche se di lividi ne resteranno sul fisico suo come di quello del colombiano.un mezzo buco in avvio poi una serie di interventi tempestivi, ma il gol di Freuler si aggiunge alla serie di tiri in cui è rimasto a guardaretorna a buoni livelli, sempre più a suo agio in questa posizione da terzino spurio.è una furia, pressa per tutti e va a dare fastidio in ogni situazione a metà.in crescita, ma ancora lentanon parte male, ma lo scontro con Romero e Gosens lo costringe al forfait dopo una ventina di minuti (26' ptentra a freddo, gli serve tempo per carburare, non lo fa mai realmente e partecipa alla saga delle palle perse che portano all'1-1)che gol, una rete pescata nel repertorio di papà Enrico. Si procura anche il rigore. Fondamentale (30' st: fuorigioco o no, l'errore a porta vuota con quel goffo colpo di tacco resta ed è grave. Peccato, perché per il resta va al doppio della velocità degli avversari e crea costantemente superiorità numerica. Poi perde la testa, perde lui la palla che porta al gol di Freuler e si fa ammonire pure dopo il rigore a favore (39' st Dybala sv).: pronti via e Morata gli regala un pallone che calcia clamorosamente alto da due passi, poi è molle sempre sotto misura su un altro assist dello spagnolo che poi fallirà ancor più clamorosamente di tacco subito dopo. E il rigore che calcia debolmente tra le mani di Gollini fotografa una serata da dimenticare.All.: la Juve parte bene, pure troppo. E si specchia decisamente troppo. Si sprecano i gol falliti per eccesso di superficialità, il gol subito poi arriva per un pallone perso e riperso nella stessa azione. La reazione infine è confusa, a conti fatti ecco altri due punti persi che non torneranno.graziato due volte da Ronaldo e una da Morata, non può nulla sul bolide di Chiesa. Nella ripresa però si trasforma: coraggioso e fortunato in uscita bassa su Morata quando viene colpito in pieno viso, ipnotizza Ronaldo dal dischetto, compie un altro miracolo sul tiro strozzato di Morata.: sul centrodestra si arrangia con mestiere.in difficoltà ogni volta che Morata cambia marcia, non lesina le cattive maniere: anche lui in affanno, gli inserimenti di McKennie sono un problema, poi prende le misure.controlla Chiesa e Danilo, ma non è dalla sua parte che la Juve infieriscetiene la posizione e fa ripartire la manovra: perde spesso le misure a causa del moto perpetuo di McKennie. Non perde però mai la testa, a inizio ripresa contribuisce al break che gli permette di presentarsi al limite dell'area per poi infilare Szczesny con bolide che vale il pareggio.: Cuadrado sbaglia tanto, c'è del suo in questa serata storta del colombianoè lui il più pericoloso dell'Atalanta, appena può tenta il tiro (26' stuno spezzone, non è ancora inserito come sperato): arma tattica di Gasperini, prezioso soprattutto in fase di non possesso (8' st: la serata comincia con un pre-partita trascorso a chiacchierare con Dybala, prosegue con il canto dell'inno della Juve ridendo mentre si accomoda in panchina. Ma poi viene gettato nella mischia e basta la presenza per dare coraggio ai compagni).fa a sportellate con Bonucci e De Ligt, poi Szczesny gli nega il gol. Fa reparto da solo, le dà, le prende (26' st Muriel 5,5: entra che l'Atalanta è in sofferenza, non riesce a tenere un pallone)All.nel momento di maggior difficoltà degli ultimi anni, riesce in un modo o nell'altro a uscire indenne dallo Stadium. Maestro non è mai stato chiamato, ma continua a portare a scuola parecchi colleghi in Italia e in Europa.