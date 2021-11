Juve e Atalanta si affrontano nel big match della 14esima giornata di Serie A con calcio d'inizio sabato 27 novembre alle ore 18. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno bisogno di una vittoria per dimenticare subito il pesante ko di Champions contro il Chelsea, mentre i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono ritrovare le certezze perse sul sintetico dello Young Boys (che non ha chiuso il discorso qualificazione agli ottavi) e riprendere la marcia di rincorsa al trittico in vetta alla classifica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.