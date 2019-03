-1 alla resa dei conti. Martedì all'Allianz Stadium la Juventus si gioca tutto contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League: i bianconeri devono rimontare il 2-0 ottenuto dai Colchoneros nell'andata al Wanda Metropolitano, vincendo con tre gol di scarto per poter accedere ai quarti di finale. Serve un'impresa, anche perché i numeri dei Colchoneros sotto la guida di Diego Simeone non sono incoraggianti: come evidenzia l'edizione odierna de La Stampa, l'Atletico del Cholo ha perso con tre gol di scarto solo 11 volte su 417 partite complessive, il 2,63%. Dati che non fanno sperare, ma la Juve ha un 'anti Simeone' in casa: Cristiano Ronaldo. 5 delle 11 sconfitte con almeno tre gol di scarto sono arrivate contro il Real Madrid del portoghese, unico giocatore ad aver realizzato tre gol nella stessa partita contro l'Atletico con Simeone in panchina: non in una ma in tre occasioni, nell'aprile del 2012 al Vicente Calderon (4-1 Real), nel novembre del 2016 sempre al Calderon in Liga (3-0) e nel maggio 2017 al Bernabeu nella semifinale di Champions (3-0). Ronaldo, a secco nella gara d'andata al Wanda Metropolitano, ha comunque uno score di tutto rispetto contro i Colchoneros: 22 gol realizzati, la Juve si aggrappa a CR7 e al supporto dei suoi tifosi, con la Curva Sud che ha cancellato lo sciopero del tifo e inciterà regolarmente i bianconeri.



ARBITRO NEMICO - Juve a caccia dell'impresa, da ottenere sotto la direzione di gara di Bjorn Kuipers, un fischietto che fa scontente entrambe le formazioni. In casa Juve non tanto per i precedenti con l'arbitro olandese (1 vittoria, 4 pareggi, 1 sconfitta), ricorda Il Corriere dello Sport, quanto più per i precedenti di Massimiliano Allegri ai tempi dei Milan: Kuipers infatti diresse il ritorno dei quarti di finale con il Barcellona e al Camp Nou fischiò un rigore a gioco fermo per fallo di Nesta su Busquets, dando il via alla rimonta blaugrana. Ben più nervoso l'Atletico: sia perché a designare l'olandese è stato il torinese Roberto Rosetti (designatore Uefa), sia perché Kuipers fu l'arbitro della contestata finale di Champions a Lisbona nel 2014, persa dai Colchoneros contro il Real Madrid ai supplementari tra mille polemiche. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Un giorno alla grande sfida, le squadre si preparano alla routine della vigilia: per la Juventus allenamento alla Continassa alle 16.15, mentre la conferenza stampa di Allegri e di un giocatore avrà inizio alle 19.15 presso l'Allianz Stadium. Tutto nello stadio bianconero invece per l'Atletico Madrid: rifinitura alle 17.45, conferenza stampa di Simeone e di un giocatore alle 18.30.