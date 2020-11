David Alaba, un nome che scatenerà il mercato dei parametri zero. Perché il difensore austriaco non ha trovato l’accordo per il Bayern Monaco e lo scenario che si sta delineando è quello del suo addio a zero. Fabio Paratici lo ha iscritto in cima al suo taccuino tra gli affari gratis, anche se l’ingaggio potrebbe rappresentare uno scoglio da superare. Tuttavia, non c’è solo la Juventus sulle tracce di Alaba. Infatti, come riporta la Bild, nei prossimi giorni il suo agente Pina Zahavi ha in programma una serie di incontri con Chelsea e Paris Saint-Germain.