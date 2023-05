Tra i tanti casi di cui si deve occupare la Juve, dentro e fuori dal campo, se ne aggiunge un altro. Parliamo di Dusan Vlahovic, che il Chelsea sarebbe pronto a ingaggiare avanzando una proposta da 80 milioni alla società bianconera. L'attaccante serbo - come raccolto da Tuttosport - non gradirebbe l'approccio difensivista del tecnico Allegri, così come il dubbio sulla qualificazione alla prossima Champions League.