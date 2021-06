Tra i tanti protagonisti di Euro2020 osservati dalla Juventus ci sarà anche Robin Gosens con la sua Germania. Il terzino dell’Atalanta, autore di una stagione da incorniciare, è entrato nel mirino di altri top club oltre ai bianconeri. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Leicester avrebbe messo sul piatto ben 20 milioni di euro per Gosens, offerta non ritenuta sufficiente dalla Dea che chiede almeno 35 milioni, ovvero 15 in più.