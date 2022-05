Il difensore turco non è più così convinto di voler rimanereanche nella prossima stagione. Dietro i tentennamenti di Merih potrebbero esserci delle proposte arrivate dalla Premier League.Sono ore importanti, di riflessione, in casa Atalanta.( che si andrebbero a sommare ai 2 milioni elargiti per il prestito) per riscattare Demiral. Al momento filtrano indicazioni negative sulla questione.certamente sorpresa per questo repentino cambio di programma. Demiral non rientra nei piani di Allegri e sarà messo sul mercato in caso di addio alla Dea.