Paulo Dybala è un giocatore potenzialmente in uscita dalla Juventus? In effetti il continuo rinvio del rinnovo di contratto della Joya tiene il numero 10 argentino perennemente a tiro per i club che vogliano provare a ingaggiarlo a parametro zero. E secondo il Corriere dello Sport, su Dybala non ci sarebbe solo il Liverpool ma "mezza Premier League".