C'è rinnovo e rinnovo. Quello in programma tra lo Strasburgo e Habib Diarra è un rinnovo che non serve a blindare il centrocampista francese, semmai a venderlo meglio. Però non a gennaio. Sembra questo il patto, con la Juve che osserva queste mosse da spettatrice assolutamente interessata, pur sapendo che il Chelsea ha già un canale privilegiato grazie alle multiproprietà di Boehly.