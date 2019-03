La domanda ricorrente è una: Cristiano Ronaldo ce la farà o no per la gara d'andata con l'Ajax? Una domanda che tutti in casa Juve sperano di non dover riproporre successivamente. Ma che in questo momento non ha realmente una risposta. Nè c'è chi riesce ad essere ottimista o pessimista sulla base di dati concreti che possano andare oltre alle sensazioni post-infortunio dello stesso CR7. In questo momento infatti è inutile sbilanciarsi perché semplicemente non ci sono gli elementi per farlo, in un senso o nell'altro.



NESSUN RISCHIO – C'è una certezza. Dichiarata da Andrea Agnelli, ribadita da Max Allegri: non ci sarà spazio per alcun rischio o equivoco, se Ronaldo non dovesse essere al 100% non verrà schierato ad Amsterdam. Troppo importante e delicata la restante parte di stagione. Non solo, questa Juve è stata costruita per giocarsela senza alcun timore contro un avversario come l'Ajax anche senza CR7. Che da Barcellona è transitato anche dalla clinica Corachan, nonostante sul fronte juventino questa visita non risulti vien fuori come il portoghese sia stato e sempre sarà libero di gestirsi nel tempo libero come meglio crede L'ATTESA - I prossimi esami strumentali saranno però quelli che potranno togliere i primi dubbi sui tempi di recupero: in programma lunedì secondo i piani attuali, quando ormai la lesione alla coscia destra di Ronaldo dovrebbe apparire più nitida. Esami che diranno quale sia la reale entità, dopo la prima previsione comunicata dalla Juve che la dichiarava “apparentemente modesta”. Certificata con certezza la gravità della lesione, poi si potranno trarre conclusioni e pianificare i tempi di recupero. Intanto la Juve si prepara ad andare avanti anche senza Ronaldo.