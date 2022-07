La Juventus continua a coccolare il sogno di riabbracciare Alvaro Morata e secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri si sono messi in una posizione di attesa strategica per lo spagnolo. L'Atletico Madrid non sta ricevendo offerte per lui e sta spingendo per l'acquisto di un attaccante più adatto alle idee di Simeone e più passa il tempo più si aprirà per Morata la possibilità di un addio a cifre contenute, o addirittura di nuovo in prestito, in direzione Torino..