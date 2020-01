In principio ci fu il foglietto dimenticato da Fabio Paratici in un ristorante, una lista della spesa che comprendeva, fra gli altri, anche il nome di Nicolò Zaniolo, a fianco del quale era indicata la cifra 40. Poi il mercato della Juve ha preso strade diverse, ma l'interesse del capo dell'area sportiva bianconera per il classe 1999 giallorosso non è mai scemato, anzi. Le prestazioni in crescendo di Zaniolo in questa stagione hanno convinto sempre di più la dirigenza dei campioni d'Italia del fatto che il numero 22 della Roma sia un giocatore 'da Juve'.



FATTORE FRIEDKIN - Zaniolo sarà sicuramente un obiettivo della Juve durante l'estate, ma non sarà facile strapparlo alla Roma, sia per i bianconeri che per qualsiasi altra pretendente. Non lo sarà per la cifra, ormai ben al di sopra dei 40 milioni ipotizzati negli appunti di Paratici (l'ultima valutazione dell'Osservatorio del calcio CIES è di 86,3 milioni), e non lo sarà per il cambio societario in corso alla Roma. Difficile infatti pensare che il nuovo proprietario, Dan Friedkin, si presenti alla tifoseria vendendo il gioiello più prezioso della casa.



LA VOLONTA' DI ZANIOLO - Paratici, in ogni caso, ci proverà, tentando anche di inserire nella trattativa delle contropartite tecniche (Bernardeschi?). Decisiva, come in ogni situazione di questo tipo, sarà la volontà del giocatore (sotto contratto con la Roma fino a giugno 2024). Intanto, stasera, per Zaniolo la Juve è un'avversaria da battere.