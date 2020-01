Verso la Juventus arrivano buone notizie da Nicolò Zaniolo. Oggi si è allenato a parte per la contusione accusata contro il Torino, ma c'è ottimismo e dovrebbe tornare a disposizione verso il match. Così Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, ha parlato proprio di Zaniolo dalla rassegna di moda Pitti Uomo, in scena in questi giorni a Firenze: "Se recuperiamo Zaniolo per la Juve? Sì, credo sarà in condizione di giocare".