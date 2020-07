Juventus e Psg sono avvertite: il Chelsea ha l'asso nella manica per prendere Sergej Milinkovic Savic. Come riportano i media inglesi, è un'antica amicizia che potrebbe far sbilanciare la trattativa in favore dei Blues: Mateja Kezman, che a Londra ha giocato, conosce benissimo l'uomo mercato del Chelsea, Claude Makelele, suo ex compagno di squadra.



MERCATO LAZIO E JUVENTUS - Il Chelsea avrebbe abbandonato la pista Kai Havertz, in vantaggio resta il Real Madrid, per buttarsi su Milinkovic. Claudio Lotito non molla sul prezzo: vuole una cifra shock vicinissima ai 100 milioni per cedere il suo asso. Per questo ha rimandato al mittente l'offerta del Psg: se il Chelsea vuole il centrocampista serbo, dovrà firmare un assegno monstre.