Il calciomercato impazza, e oramai si lavora anche sui social network. Spesso i calciatori lasciano, volontariamente o meno, indizi sul loro futuro proprio su Instagram, o Facebook. Stavolta tocca a Sergej Milinkovic Savic: il serbo ha lasciato un cuoricino galeotto su un account Instagram serbo.



MERCATO LAZIO - Fino a qui tutto bene, peccato che l'account in questione proponesse l'immagine... della nuova maglia del PSG, una delle candidate più autorevoli per il centrocampista. Leonardo, non è un mistero, farebbe carte false pur di averlo a Parigi. Per ora la forbice tra le idee del PSG e la richiesta di Lotito - intorno ai 100 milioni - è ancora ampia. La Juventus spera ancora di potersi inserire, ma quel cuoricino galeotto potrebbe rendere più complessa la situazione...