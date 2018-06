Le voci su Miralemsi rincorrono ormai da giorni, ma il bosniaco non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Non dovesse arrivare Thiago Alcantara, il Barcellona si tufferebbe sul bosniaco bianconero. Intanto, il Corriere dello Sport mette in chiaro il prezzo richiesto dalla Juve: per portare via Pjanic servono almeno 100 milioni. E l'assegno da tre cifre, per ora, spaventa i blaugrana.