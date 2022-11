Momo Sissoko, ex Juventus e Psg, come si legge sul Corriere Torino parla dei bianconeri: "Juve,resta in Europa. È giusto andare avanti. Tiferò per i bianconeri, torneranno grandi. Meglio giocare e provare a vincere l’Europa League, sicuramente. È sempre un trofeo internazionale, la Juve deve ritrovare fiducia e solo puntando a vincere ogni competizione si acquisisce mentalità vincente. Rifondare è sempre difficile. La Juve ha vinto per dieci anni. Badiashile del Monaco sarebbe un colpo pazzesco. Giusto andare avanti con Allegri, e poi a fine stagione si potrà valutare tutto quanto, compreso il suo lavoro".