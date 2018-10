Il futuro è suo. In Argentina ne sono convinti, perché Leonardo Balerdi promette benissimo: difensore classe '99, già debuttante con il suo Boca Juniors, in questi giorni è stato accostato al Barcellona ma con la regia anche della Juventus su ogni passo mosso da questo ragazzo di enormi prospettive. Poco più di 6 mesi fa è stata la Copa Libertadores a dare visibilità in prima squadra a Balerdi, adesso la crescita continua e non a caso - secondo quanto appreso da Calciomercato.com - uomini dello scouting della Juventus sono già volati in Sudamerica per seguirlo da vicino proprio nelle ultime settimane.



RAPPORTI OTTIMI - Il jolly per la Juve è dovuto ai rapporti splendidi con il Boca Juniors: la proprietà di Daniel Angelici ha visto i bianconeri fare affari spesso con gli Xeneizes, l'operazione Carlos Tévez ha portato prima Guido Vadalà (scommessa sfortunata) poi Rodrigo Bentancur a Torino. Quest'ultimo ritenuto un vero colpo, la Juve lo coccola ma studia già un altro talento dal Boca: Balerdi piace tanto, non c'è ancora alcuna offerta sul tavolo da parte di Paratici eppure le concorrenti si sono attivate. Il rischio di un blitz e di vedere Balerdi in un altro campionato è concreto. Intanto la Juventus studia un altro colpo con vista sulla Bombonera, da qui a fine novembre prevista la decisione finale su questo potenziale affare.