Secondo il Corriere dello Sport, nel recente viaggio di Paratici a Barcellona per parlare di Miranda, si è parlato anche di Mario Mandzukic in orbita blaugrana. Il giocatore sarebbe andato volentieri al Manchester United; avrebbe detto sì al Bayern Monaco e avrebbe preso in considerazione il Borussia Dortmund, ma al momento è ancora in bianconero.