Andrea Barzagli, difensore centrale della Juve, ha parlato oggi a Sky Sport del calcio femminile e non solo: “Masterclass? È stata una bella giornata, le ragazze si sono impegnate al massimo e ci hanno messo tanta passione. È sempre bello vedere su un campo da calcio questa passione e la voglia di giocare, non deve fare strano se arrica dalle ragazze, anzi, mi hanno messo ancora più voglia di insegnare anche se le ho viste preparate. Un consiglio non cambia tra le ragazze e i ragazzi. Credo che il movimento femminile in Italia stia crescendo, come nelle altre nazioni dove già è sviluppato al massimo come il calcio maschile. La Juve ha preso varie giocatrici brave come Sara (Gama ndr), ha fatto una squadra anche il Milan, sta crescendo tutto il movimento, come dimostra la Nazionale, che è molto forte”.



CAMPIONATO - “Non deve cambiare tanto una partita fatta benissimo come abbiamo fatto a Manchester. Da anni siamo abituati a stare a questi livelli e non possiamo mai abbassare la guardia. Anche quest'anno sarà un campionato combattuto fino alla fine. Io allenatore? Giocherò ancora tre quattro anni (ride, ndr). Non lo so, è interessante il ruolo dell'allenatore ma è molto complicato, penso si debba studiare bene prima di entrarci, vediamo a fine anno. Io secondo di Allegri? No Allegri ha uno staff bellissimo e bravo".