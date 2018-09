Il difensore bianconero Andrea Barzagli ha dichiarato a Juventus Tv: "I risultati li definisce il campo. E' un bene essere partiti forte, perché spesso le prime partite sono le più difficili. Soprattutto quando ci sono giocatori nuovi che si confrontano con questo campionato".



"Cristiano Ronaldo? Si tende a considerarlo un extraterrestre, ma con noi è una persona normale che ride e scherza. Il gruppo è molto contento del suo arrivo. Lotteremo come sempre su tutti i fronti per arrivare in fondo puntando allo Scudetto, alla Coppa Italia e alla Champions League. Faremo il meglio".