L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato alla tv ufficiale bianconera:



“C’è un trofeo in ballo, importante per entrambe le squadre, si ritrovano dopo la Supercoppa e ci auguriamo sia il massimo per il calcio italiano. Ci aspettiamo tanto da questa gara. Io ai tempi ero fra il tranquillo e il concentrato, queste non sono gare come le altre e serve lucidità e concentrazione. La Juve ha un potenziale offensivo importante e se davanti iniziano a giocare tra di loro possono far male all’Inter. I nerazzurri giocano un calcio globale, sanno giocare anche da dietro e per questo la Juve non deve sbagliare il pressing se lo farà. Gara aperta o chiusa? Dipenderà molto da come cominceranno le due squadre e dagli episodi iniziali, mi aspetto una gara giocata a viso aperto”.